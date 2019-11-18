Явка избирателей составила 77,22%.

В ночь на 18 ноября Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов опубликовала предварительные итоги голосования на выборах в парламент. Среди прошедших в Палату представителей 7-го созыва оппозиционеров не оказалось, передает TUT.BY.

По данным ЦИК, явка составила 77,22% избирателей, выборы признаны состоявшимися во всех округах.

Больше всего заметных фигур в минском списке. Здесь и председатель «Белой Руси» Геннадий Давыдько, и Мисс Беларусь Мария Василевич, и журналист Тенгиз Думбадзе, дипломаты Валерий Воронецкий (и это его второй срок в парламенте) и Андрей Савиных. Среди депутатов и председатель ЛДПБ Олег Гайдукевич.

На 110 мест в палате представителей претендовали 514 кандидатов от 12 партий и нескольких общественных движений. Часть оппозиционеров при этом к выборам не допустили.

Первая сессия нового созыва Палаты представителей пройдет 6 декабря.