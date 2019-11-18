Почти все вложения в белорусский бизнес связаны с государственными проектами. Новых иностранных инвестиций в страну приходит только 0,5 млрд долларов в год.

Об этом рассказал директор Исследовательского центра ИПМ Александр ЧУБРИК на заседании круглого стола по инвестиционному климату 14 ноября, пишет belmarket.by.

«Если составить список чемпионов по росту инвестиций, то кроме Минска и Гродно в нем окажутся пять районов: Любанский, Чериковский, Петриковский, Оршанский и Пуховичский. Там работают либо государственные проекты, либо окологосударственные. Фактически это вся картина белорусских инвестиций», – сказал Александр Чубрик.

Кроме того, наблюдается замедление притока капиталовложений по некоторым районам за счет эффекта низкой базы. Например, в Островецком районе – за счет угасания инвестиций в АЭС, то же самое в Миорском районе с заводом белой жести и в Сморгонском районе с заводом «Кроноспан».

Основная часть прямых иностранных инвестиций, поступающих в страну, – реинвестирование дохода. Новых инвестиций из-за рубежа поступает только 0,5 млрд долларов в год.

«Это очень мало даже для Беларуси. Инвестиционный климат пока не способствует тому, чтобы все районы генерировали бурный рост инвестиций. Если не учитывать выше упомянутые пять районов, Минск и Гродно, то вклад остальных административно-территориальных единиц в рост инвестиций будет около 0,1 %. То есть разницы между тем, есть там инвестиции или нет, – никакой», – отметил директор Исследовательского центра ИПМ.

Только коммерческие кредиты банков иногда могут составить конкуренцию госу­дарству и «стратегическим» проектам. «Очень вырос вклад коммерческого кредитования в общий прирост инвестиций. Он составил половину всего прироста инвестиций за III квартал текущего года. Макроэкономическая политика способствовала тому, что коммерческие банки стали важным источником финансирования. Но как надолго? В 2018 году этого хватило на два квартала», – сказал Александр Чубрик.

Макроэкономическая политика стала сбалансированной. Эксперт отметил, что положительная динамика инвестиций наблюдалась в периоды, когда монетарная политика была не мягкой, а предсказуемой. «Мягкая монетарная политика, к сожалению, имеет краткосрочные эффекты, очень губительные в долгосрочном смысле. Предсказуемая макро­экономическая ситуация, по крайней мере, отлично сработала с динамикой инвестиций в малом и среднем бизнесе», – сказал Александр Чубрик.

Эксперт также подчеркнул, что ранее периоды бурного роста инвестиций перерастали в периоды бурного роста дефицита текущего отчета платежного баланса. Последние два года инвестиции растут без увеличения дефицита текущего отчета платежного баланса. Это значит, что макроэкономическая политика стала в должной мере сбалансированной. Так, текущий рост инвестиций не является искусственным, а вот старые подходы к финансированию инвестиций заканчивались валютными кризисами.

«Используемые способы финансирования инвестиций стоили нам трех валютных кризисов за 6 лет и возросшего госдолга. Обычно говорилось, что у нас зарплаты росли, и из-за этого все было плохо. На самом же деле росли инвестиции, ведь мы брали в долг для того, чтобы финансировать их рост», – отметил спикер.

Сейчас государственный долг стабилен и даже немного сокращается, однако за годы, когда финансирование инвестиций осуществлялось за счет его накопления, привели к тому, что около 3,5 % ВВП ежегодно тратится только на выплату процентов по обслуживанию госдолга.

«От 6 до 7 % от ВВП мы ежегодно тратим на то, чтобы отдать долги по тем кредитам, которые государство накопило до этого. И речь идет только о внешнем долге, без гарантированного и без внутреннего валютного долга, – рассказал эксперт. – Сейчас у бюджета нет денег на инвестирование в инфраструктуру или человеческий капитал. То есть прошлые подходы могли сработать на определенном этапе, но это стоило нам будущего замедления роста инвестиций».

Барьеры для бизнеса. Как рассказал эксперт, самым значимым препятствием для белорусского бизнеса являются ставки налогов, а также доступ к финансированию, хотя это характерно не только для белорусских компаний, но и для всего мира в целом.

Есть и показатели, по которым Беларусь выделяется, согласно опросу BEEPS, проводимому Всемирныс банком совместно с ЕБРР. Почти 12 % опрошенных белорусских компаний отметили, что наибольшим препятствием для белорусского бизнеса является несоответствие образования работников потребностям бизнеса. Еще две белорусские особенности – проблема судов, а также получение лицензий и разрешений. Такие варианты ответов выбрали по 6 % респондентов. «Это уникальный белорусский феномен, потому что это гораздо больше, чем в странах по миру в среднем и по нашему региону», – отметил Александр Чубрик.

Согласно результатам опроса белорусского бизнеса Исследовательским центром ИПМ в текущем году, 45 % представителей МСП считают свое экономическое положение скорее хорошим.

«Это исторический максимум. Мы видим, что самооценка экономического положения улучшается, несмотря на медленный рост экономики, практически на стагнацию. И второй показатель, на что они ориентированы: 45 % компаний признались, что они сконцентрированы на расширении бизнеса, – рассказал Александр Чубрик. – На фоне стагнации экономики это заставляет задуматься: как же так? Возможно, в этом парадоксе свою позитивную роль сыграла большая предсказуемость макроэкономической политики».

Спикер напомнил, что в рейтинге Doing Business Беларусь потеряла 12 позиций, причем это произошло не из-за ухудшения условий работы в стране, а потому, что другие страны двигались быстрее. «У кого-то резко улучшился доступ к электросетям, упростились процедуры, связанные с разрешением на строительство, улучшилась защита прав миноритарных акционеров и внешней торговли. То есть, в отличие от нас, другие страны быстрее совершенствуют свою деловую среду. И, честно говоря, я плохо понимаю, что мешает нам радикально улучшить, например, доступ к электросетям», – заключил эксперт.