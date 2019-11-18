Супруги из Минска Анатолий и Елена отдыхали в отеле Shаrm Reef 4* в Шарм-эль-Шейхе, там они съели неизвестную рыбу и умерли – муж еще в Египте, а жена – уже дома, пишет TUT.BY.

По словам сына супругов, мать позвонила ему 24 октября и рассказала, что отец умер. Она прилетела домой, но испытывала большую слабость: трудно было подняться на 4 этаж в квартиру. Сыну она рассказала, что месте с мужем накануне они ели рыбу в отеле. На табличке не был указан вид рыбы, просто подписано «Fish». Туристы питались только в отеле по системе «все включено».

Супруги почувствовали себя плохо и сообщили об этом врачам. Ночью мужу сильно заболел живот и трудно было дышать, его отвезли в больницу, но через 20 минут он умер от внезапной остановки сердца.

Жена уехала в Минск в тяжелом состоянии, но на родине ей стало еще хуже, было затруднено дыхание. Белорусские медики определили, что это отравление, а не инфекция. В больнице у женщины началась полиорганная недостаточность: сначала отказали почки, затем печень, а после отключился костный мозг.

Проводить пересадку органов было невозможно, поскольку пациентка была слишком слаба. По словам врачей, с таким случаем они столкнулись впервые, однако сделали все возможное, чтобы помочь пострадавшей. До сих пор не установлено, чем именно отравилась пара – токсическими веществами или тяжелыми металлами. Анатолию было 56 лет, Елене – 54.

По словам сына, мать успела ему рассказать, что в этом же отеле отравилась еще одна пара. Сейчас следователи выясняют обстоятельства гибели семейной пары. Расследование по делу о смерти Анатолия началось, когда его жена была еще жива и доступна контакту — но никто из правоохранительных органов к ней не приходил и не взял ее показания.

Департамент по туризму Беларуси порекомендовал турфирмам не направлять белорусских туристов в отель Shаrm Reef 4*.