Минчанка Анна Толчикова впервые решила стать наблюдателем.

В день голосования она насчитала всего 300 избирателей на участке, а комиссия заявила, что только за одного только Геннадия Давыдько проголосовало 350 человек.

Девушка вышла с участка и высказала всё, что думает. Свой крик души она опубликовала в Фейсбуке.

Объявили фальсифицированные результаты. Меня сорвало. Не знаю, что со мной дальше сделают…. но поддержите меня, пожалуйста…. это был крик за всех нас…UPD: аудиозапись в посте — https://www.facebook.com/100003361700990/posts/2431267213661978?d=n&sfns=moпока всё отлично) коллега-наблюдатель сам от волнения перепутал Советскую администрацию с Советским РУВД, так что опасность преувеличена. Хотя Лукашенко уже назвал наблюдателей фашистами, которые "давят на наших людей", так что поживём в ожидании непредсказуемого будущего.И ваша поддержка ПОМОГЛА!!!))) Опубликовано Аней Толчиковой Воскресенье, 17 ноября 2019 г.

«Объявили фальсифицированные результаты. Меня сорвало. Не знаю, что со мной дальше сделают…. но поддержите меня, пожалуйста…. это был крик за всех нас…», — написала Анна.