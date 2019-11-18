Похолодает в республике уже к концу грядущей недели, но не слишком: настоящая зима придет в Беларусь лишь ближе ко второй декаде декабря.

В ближайшие дни существенного похолодания в Беларуси не ожидается. Об этом свидетельствуют данные республиканского гидрометцентра, передает Sputnik.

«18-19 ноября (в понедельник и вторник) погоду обусловит область повышенного атмосферного давления, сформированная в умеренно теплой воздушной массе», – сообщили синоптики.

В первый день новой недели будет преимущественно без осадков, в ночные и утренние часы в отдельных районах сгустится туман, местами будет дуть порывистый ветер. Температура воздуха ночью будет находиться в пределах +1..+8°С, по востоку при прояснениях 0..-2°С, а днем потеплеет максимум до +5..+11°С, в юго-западных районах – до +14°С.

Во вторник, 19 ноября, также будет преимущественно без осадков, местами туман. Ранним утром будет 0..+7°С, по востоку при прояснениях – до -2°С, а после обеда воздух прогреется до +4..+11°С, по югу – до +13°С.

По данным Белгидрометцентра, в следующие двое суток станет чуть прохладнее. Осадков не ждут, ночами будет холодать до -3..+7°С, во второй половине дня температура станет подниматься максимум до +2..+9°С.

Когда в Беларуси начнется снежная зима?

Согласно данным сервиса предварительных прогнозов погоды Gismeteo.by, несколько похолодает в республике уже к концу грядущей недели. А вот настоящая зима придет в Беларусь лишь ближе ко второй декаде декабря.

Так, на предпоследней ноябрьской неделе температура воздуха начнет снижаться: например, в Минске уже в пятницу, 22 ноября, она не поднимется в дневные часы выше -2°С.

На неделе с 25 ноября по 1 декабря будет пасмурно: по информации на сегодня, осадки прогнозируются ежедневно, а теплеть во второй половине дня будет в среднем до +1..+3°С.

Первая неделя декабря тоже не будет по-зимнему холодной: в столице температура воздуха будет держаться около нуля. Но уже 5 декабря выпадет снег. Похолодает только после 10 декабря: этот день в Минске будет снежным и прохладным – до -5°С в дневные часы.