"Фотоковчег": снимки животных, которые могут исчезнуть с лица земли в ближайшие годы

Более 200 видов и подвидов млекопитающих относятся к находящимся на грани полного исчезновения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на National Geografic. В некоторых случаях осталось менее сотни особей, а два вида уже полностью вымерло в последние годы.

Вымирание происходит не только среди млекопитающих, но и среди пресмыкающихся, земноводных, рыб, насекомых. Его интенсивность позволяет ученым заявлять, что планета находится на пороге массового исчезновения видов. Предыдущее происходило около 66 миллионов лет назад, погубив динозавров. Причиной было столкновение Земли с астероидом. Сегодня главной причиной массового вымирания животных считается человек.

Джоул Сартори 13 лет своей жизни посвятил проекту «Фотоковчег». Героями его снимков становятся животные из зоопарков и специальных питомников, полностью или почти исчезнувшие в дикой природе. Нередко они — последние представители своего вида.