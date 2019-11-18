Белавиа увеличила кладь и ввела брендированную систему тарифов

Как сообщила компания, с 18 ноября она переходит на новую современную структуру тарифов, благодаря которой пассажиры смогут выбирать набор услуг для перелета.

Согласно введенным компанией изменениям, вес ручной клади вырос с 8 до 10 кг.

Станут доступны также безбагажные тарифы – цена на билеты и их количество в различных тарифных брендах будет варьироваться в зависимости от вместимости воздушного судна, количества пассажиров на рейсе и других факторов. Использование безбагажного варианта по маршруту «туда-обратно» позволит сэкономить до 65 евро в зависимости от направления, поясняется в сообщении Белавиа. Отмечается, что по безбагажным тарифам ручную кладь нельзя будет сдавать в багаж.

Что касается тарифов, то отныне они делятся на 6 групп: «Промо», «Лайт», «Смарт», «Флекс» и «Бизнес». С подробными условиями, ценами и правилами можно ознакомиться на сайте компании.

В Белавиа отметили, что при разработке новых правил и тарифов основывались «на лучшем мировом опыте» и преследовали цель «предоставить пассажирам возможность самостоятельно подобрать наиболее удобный вариант путешествия».

Новые правила тарифов распространяются на авиабилеты, приобретенные с 18 ноября в рамках новой тарифной концепции. К авиабилетам, оформленным ранее, применяются правила, действовавшие на момент покупки авиабилета. В то же время новые правила по размерам каждого места ручной клади с 18.11.2019 будут применяться ко всем авиабилетам.