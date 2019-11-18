Как стало известно TUT.BY, сегодня из исправительной колонии 17 в Шклове освободился осужденный священник Константин Бурыкин. Он провел за решеткой ровно три года, отбывая срок за хранение патронов и пистолета. А недавно его старшая дочка Александра решила рассказать о том, как много лет жила семья, и обвинила Бурыкина в сексуальном насилии. Уголовное дело возбудили, но обвинение «батюшке со свастикой» так и не предъявили. На днях силовики задержали жену Константина Бурыкина, но через три дня отпустили.

То, что отец освободился, для его дочки Александры стало полной неожиданностью, она с трудом подбирает слова:

— Надеюсь, жизнь накажет и его, и Олю (вторую жену батюшки. — Прим. TUT.BY).

Константина Бурыкина начали называть «батюшкой со свастикой» осенью 2016 года после задержания. Во время обыска у него изъяли литературу, диски с военной хроникой Третьего рейха, оружие, патроны. Бурыкин не скрывал свою дружбу с «Русским национальным единством», даже во время суда говорил: «Пистолет хранил как память о РНЕ». Свою татуировку с гитлеровской свастикой настоятель храма называл «ошибкой молодости», церковь его выслушала и простила. Тогда же стало известно про люстру в рабочем кабинете батюшки: если ее зажечь, на потолке появляется свастика. Но окончательное обвинение батюшке было предъявлено за хранение трех патронов и пистолета, он был признан виновным и приговорен к трем годам лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима.

TUT.BY попросил Следственный комитет прокомментировать, было ли предъявлено обвинение Константину Бурыкину по ч. 3 ст. 167 УК, в каком статусе находится он и его жена.

— Расследование продолжается, — был краток Сергей Кабакович, начальник пресс-службы СК. На остальные вопросы он не ответил.

По данным TUT.BY, Константин Бурыкин до сих пор в статусе подозреваемого. Говорят, священник вместе с женой отказался от общения с психологами и сексологами, а также полиграфа. Есть слова его уже совершеннолетней дочери и заключение детектора лжи, что она не обманывает.