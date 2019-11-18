Баскетболистки сборной Беларуси обыграли соперниц из Великобритании в квалификационном матче европейского первенства-2021, сообщает агентство «Минск-Новости».

Белоруски значительно обогнали в итоговом счете британских баскетболисток — 90:59 (21:15, 19:12, 20:15, 30:17). В нашей сборной самой результативной стала Мария Попова (24 очка + 8 подборов)

В квалификационной группе F пока лидирует Великобритания — 3 очка (2 игры), второй идет Беларусь — 2 (1), на третьей строчке — Польша — 1 (1).

В финальной части европейского чемпионата выступят 14 команд (две уже определены – это хозяйки первенства – Испания и Франция). За остальные путевки борются 33 сборные.