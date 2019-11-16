Самым сексуальным из ныне живущих мужчин журнал People назвал американского певца Джона Ледженда. По словам 40-летнего музыканта, он польщен титулом, однако не считает, что его заслужил.

«Я опасаюсь того, что теперь за каждым моим шагом будут пристально следить, чтобы проверить, достаточно ли я хорош для своего нового звания», – сказал Ледженд.

Он также заявил, что после прошлогоднего победителя, актера Идриса Эльбы, присудить титул ему было несправедливо.

Супруга Ледженда, актриса Кристин Тейген, моментально отредактировала информацию о пользователе в своем аккаунте в соцсети Twitter. Она написала, что «спит с самым сексуальным мужчиной по версии журнала People».

Джон Ледженд – обладатель десяти премий Grammy, «Оскара» и «Золотого глобуса» за саундтрек к фильму «Сельма». Восемь лет назад основал кинопродюсерскую компанию.