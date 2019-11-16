Канцелярия президента Франции заявила, что 9 декабря в Париже состоится четырёхсторонний саммит, на котором будет рассматриваться ситуация на востоке Украины и возможные пути по урегулированию вооружённого конфликта.

В саммите примут участие президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает Радио Свобода.

В рамках переговоров состоится первая личная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Сторонам предстоит выработать «новую последовательность действий в выполнении минских соглашений», указали в Елисейском дворце.