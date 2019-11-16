Премьер-министр Беларуси Сергей Румас вместе с супругой Жанной досрочно проголосовал на парламентских выборах, сообщает TUT.BY со ссылкой на пресс-службу правительства.

Сергей Румас проголосовал в пятом Колодищанском участке № 39 Логойского избирательного округа № 75. Видео с участка опубликовала в Facebook пресс-секретарь правительства.

Сергей Румас с супругой принял участие в выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Опубликовано Alexandra Isaeva Пятница, 15 ноября 2019 г.

Супруга премьер-министра работает в медицинском центре, она стоматолог-терапевт.

Напомним, парламентские выборы в Беларуси пройдут уже в это воскресенье, 17 ноября. За четыре дня в Беларуси досрочно проголосовали почти треть избирателей.