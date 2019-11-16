Первую строчку в рейтинге миллиардеров Bloomberg Billionaires Index вновь занял основатель компании «Майкрософт» Билл Гейтс.

Он обошел главу Amazon Джеффа Безоса, пишет Росбалт.

На данный момент состояние Гейтса оценивается в $110 млрд, в распоряжении Безоса — $109 млрд.

В пятерку крупных миллиардеров мира также вошли президент Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно ($103 млрд), инвестор Уоррен Баффетт ($86,6 млрд) и основатель Facebook Марк Цукерберг ($74,5 млрд).

Рейтинг обновляется ежедневно.

В 2017 году Безос сместил Гейтса с первой строчки и стал самым богатым человеком в мире по версии Forbes, впервые преодолев отметку в $100 млрд.