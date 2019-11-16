Беларусь с 2020 года прекращает производство биодизельного топлива, чтобы повысить эффективность производства нефтепродуктов.

Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Запад» со ссылкой на концерн «Белнефтехим».

«В целях повышения эффективности производства принято решение со следующего года отказаться от производства биодизельного топлива, выпуск которого является убыточным», — сказал представитель концерна.

В Беларуси производством биодизеля занимались три предприятия концерна «Белнефтехим» – ОАО «Могилевхимволокно», ОАО «Гродно Азот» и ОАО «Белшина». Производством метиловых эфиров жирных кислот (FAME), предназначенных для использования в качестве дизельного биотоплива (с содержанием FAME 100%) или компонента дизельного топлива, занималось ОАО «Могилевхимволокно». «Гродно Азот» и «Белшина» в качестве непрофильной деятельности занимались смешиванием FAME и обычного дизтоплива. В дальнейшем биодизельное топливо реализовывалось сельхозпредприятиям через ПО «Белоруснефть».

В концерне также сообщили, что отказ от производства биодизеля на ОАО «Могилевхимволокно» обсуждал накануне председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков с трудовым коллективом предприятия в рамках республиканского единого дня информирования. «Остановившись на работе ОАО «Могилевхимволокно», руководитель концерна отметил, что в связи с отказом со следующего года от производства биодизеля условия выполнения показателей для предприятия будут достаточно непростыми», — сказал представитель «Белнефтехима».

В ОАО «Гродно Азот» агентству «Интерфакс-Запад» подтвердили, что производство биодизельного топлива будет прекращено с начала 2020 года. «Планов по производству биодизеля на следующий год у нас нет, в Беларуси эта программа закрывается», — сказал представитель службы маркетинга предприятия. В среднем годовой объем выпуска биодизеля на предприятии составлял около 80 тыс. тонн. Весь объем поставлялся на внутренний рынок.

В ОАО «Белшина» сообщили, что фактически выпуск биодизеля свернут с начала текущего года. «Мы выпускали биодизельное топливо с 2010 года, но с начала этого года производство прекращено», — отметил представитель предприятия.

Производство биодизельного топлива в Беларуси было начато в 2010 году в рамках соответствующей госпрограммы, предусматривающей финансирование из бюджета.

В начале реализации программы ее также поддерживали в Минсельхозпроде республики, отмечая, что выпуск биодизеля предполагает расширение посевных площадей рапса, а также снижение себестоимости сельскохозяйственной продукции за счет использования более дешевого биодизельного топлива. В период реализации госпрограммы на биодизельное топливо переводилась большая часть сельхозмашин. В частности, в Гомельской области на этот вид топлива было переведено 75% парка сельхозмашин.

Госзаказчиком программы выступал концерн «Белнефтехим». Планировалось, что ежегодно будет производиться не менее 100 тыс. тонн дизельного биотоплива (FAME) и 2 млн тонн смесевого дизельного биотоплива, что позволит уменьшить объемы переработки нефти для нужд республики примерно на 300 тыс. тонн в год и сэкономить для республики около $100 млн.

Кроме того, в программе утверждалось, что ее реализация позволит улучшить экологическую ситуацию в Беларуси: ожидалось сокращение выброса токсичных веществ с отработавшими газами двигателей автотранспортных средств примерно на 40%.