15 ноября сотрудники ГАИ на Московском проспекте в Витебске остановили микроавтобус Renault. При проверке документов у водителя находящийся в автомобиле пассажир предложил милиционерам деньги за беспрепятственный проезд с акцизным товаром.

Как сообщает официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова в Telegram-канале, 44-летний мужчина оставил несколько купюр в различной валюте у рычага переключения коробки передач. Инспектор предупредил пассажира иномарки об уголовной ответственности за дачу взятки. Однако тот обратно деньги не забрал.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за дачу взятки.