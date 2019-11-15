Пассажирский Airbus A-320, маневрируя после посадки в московском аэропорту «Шереметьево», задел крылом другой лайнер. Никто не пострадал.

По данным «РИА Новости», лайнер, с которым случился инцидент, прибыл в Москву из Минска, это рейс «Аэрофлота».

«При рулении на стоянку самолет А-320 задел фюзеляж другого самолета», — сообщил ТАСС источник в экстренных службах. На борту находилось 42 человека, включая шесть членов экипажа. В результате ЧП пострадавших нет.

В настоящее время оба самолета осматривают технические специалисты.