В Минcке открыли дорогу от МКАД до Новой Боровой

Между МКАД и Новой Боровой открыли прямую дорогу. Новая развязка открывает быстрый путь до кольцевой. Она также позволит избежать заторов, что весьма актуально для микрорайона с более чем 15 тыс. жителей.

Дорога построена «с нуля» и стала альтернативой съезду с улицы Городецкой. Рабочие положили свежий асфальт и оформили элементы навигации. Предусмотрены полосы разгона и торможения, равно как и разделительная. Вдоль пути обустроен тротуар, ездят и велосипедисты. Все работы взял на себя застройщик.

По плану, дорогу должны были открыть не раньше 2020 года. Но застройщик управился раньше, чем ожидалось. Похвальную оперативность объясняют возросшим потоком автомобилей: по утрам и вечерам здесь нередко возникали пробки. Новая дорога в Новую Боровую и деревню Копище должна разгрузить трафик и обеспечить больший комфорт владельцам автомобилей.

«Строительством дороги занимались самостоятельно, и для нас это элемент заботы о жителях и гостях микрорайона. Мы прекрасно понимаем, что развитая инфраструктура, в том числе дороги, школы, торговый центр, детские и спортивные площадки, не менее важны для людей, чем качественное жилье. Новый выезд на МКАД существенно улучшит движение в часы пик и позволит сэкономить время автомобилистам», – убеждены в «А-100 Девелопмент».