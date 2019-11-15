Председатель ГПК Анатолий Лаппо вчера, 14 ноября, сообщил, что Беларусь усилит охрану госграницы по контуру Чернобыльской зоны.

По словам Лаппо, перед белорусской погранслужбой стоит задача закрыть линию границы на территории Чернобыльской зоны ввиду большого заражения.

«Мы сейчас охраняем беспилотником, но в дальнейшем планируем полностью в так называемой зоне отчуждения установить камеры видеонаблюдения и создать центр оперативного управления в Хойниках», — сообщил глава Госпогранкомитета.

Планируется, что после капитального ремонта здания центра там будут установлены мониторы, работать операторы, которые будут отслеживать ситуацию на пограничной линии протяженностью около 370 км.

Реализация данной задачи намечена на 2020-максимум 2021 годы.