Уникальное курганное захоронение найдено в деревне Навры в Мядельском районе. Такую информацию на презентации результатов археологических исследований 2019 года «Археологическое лето с музеем» в Национальном историческом музее озвучила научный сотрудник учреждения, руководитель раскопок в Наврах Виктория Тарасевич, передает БЕЛТА.

За время работы археологическая команда провела в деревне Навры двое раскопок. «За полевой сезон исследована площадь размером в 148 кв.м, в результате чего найдено 4 кг костей и 2 кг керамики, — рассказала Виктория Тарасевич. — Установлено, что это курганное захоронение является в Беларуси уникальным памятником, потому как оно совершенно другого типа в отличие от найденных ранее захоронений».

Научный сотрудник музея также отметила, что проведенная работа значительно расширяет представление исследователей на похоронную обрядность. «До этого научное общество не интересовалось, что находится в межкурганном пространстве. Теперь ставится вопрос, что это нужно исследовать», — добавила она.

В этом полевом сезоне Национальный исторический музей совместно с Международным государственным экологическим институтом имени А.Д. Сахарова Белорусского государственного университета, Белорусским государственным музеем народной архитектуры и быта, а также Центром регионального развития «Браслав» проводили масштабные археологические исследования в Мядельском и Молодечненском районах Минской области, в Браславском районе Витебской области и Щучинском районе Гродненской области.

Археологические экспедиции Национального исторического музея стали возможны благодаря тесному сотрудничеству государственных учреждений и негосударственных организаций, материальной поддержке многочисленных спонсоров и участия сотен добровольцев. Во время презентации почетные грамоты и сертификаты вручены всем спонсорам и волонтерам экспедиций. Участники мероприятия смогли ознакомиться и с фотовыставкой «Наука с лопатой и улыбкой на лице».