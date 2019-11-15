Убеждая суд в виновности экс-руководителя фарминспекции, прокурор отметила, что совершенные ее преступления относятся к особо тяжким.

Государственный обвинитель попросила суд приговорить бывшего руководителя фарминспекции Минздрава Людмилу Реутскую к семи годам годам лишения свободы, передает Sputnik из зала суда.

Прокурор Валерия Таратынко попросила назначить Реутской по ч. 2 ст. 430 (Получение взятки) четыре года лишения свободы, по ч. 3 ст. 430 — шесть лет лишения свободы, по ч. ст 209 (Мошенничество) — один год лишения свободы, что в общей сложности составило семь лет, без права в течении пяти лет занимать определенные должности.

По словам прокурора, вина Реутской полностью доказана.

Таратынко также сочла возможным не применять к Реутской спецконфискацию имущества и снять арест с недвижимости. Кроме этого, гособвинитель попросила суд учесть, что подсудимая выплатила причиненный ущерб.

Рассмотрение дела

Прения сторон по делу бывшей чиновницы Минздрава начались в суде сегодня.

Гособвинитель, выступая в прениях, заявила, что Реутская с марта 2004 года приняла от Рубцовой для себя и своих близких около 42 тысяч рублей исключительно в связи с занимаемой должностью и за решение вопросов, входящих в ее компетенцию. Речь, по версии обвинения, идет о выдаче разрешений и регистрации лекарственных средств.

Реутская не признала вину в полном объеме. Она не признала получение взяток, а также заявила, что деньги расценивала как спонсорскую помощь Минздраву. По словам прокурора, выбрав такую линию защиты, Реутская тем самым хочет избежать наказания за содеянное.

Прокурор отметила, что Реутская в общей сложности от представителя иностранной фирмы и своей знакомой Ларисы Рубцовой приняла в качестве взяток не менее 18 тысяч долларов, а также ценные подарки, ужины в ресторанах.

Кроме этого, выступая в прениях, прокурор сообщила, что Реутская на стадии предварительного следствия «подсылала» к Рубцовой некого юриста по имени Катя, чтобы она поменяла показания. Потом было установлено, что «девушка Катя» — это адвокат, которая работает в одном из адвокатских бюро Минска.

Выступая в прениях, прокурор отметила, что о фактах получения взяток написали явки с повинной ряд свидетелей, которые в 2017 году были задержаны.

Убеждая суд в виновности Реутской, прокурор сказала, что совершенные ее преступления относятся в том числе к особо тяжким — они носили системный характер на протяжении восьми лет и представляют повышенную опасность.