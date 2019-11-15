Россия и Беларусь уложатся в срок, завершив до конца 2019 г переговоры о цене на газ с 1 января, надеется президент РФ Владимир Путин.

«Переговоры с Беларусью идут по плану. Я надеюсь, что до конца года мы это отрегулируем», — сказал он на брифинге по итогам саммита БРИКС в Бразилиа.

В соответствии с межправительственным протоколом, который был подписан в апреле 2017 года, энергетические ведомства Беларуси и России до 1 июля 2019 года должны были согласовать цену на газ для Беларуси с 1 января 2020 года. Фиксированная цена газа для Беларуси в 2019 году составляет $127 за 1 тыс. кубометров. Цена на газ с 2020 года не определена.