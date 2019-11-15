Бывший гендиректор госхолдинга «БелОМО» Вячеслав Бурский приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Об этом TUT.BY сообщили в суде Первомайского района Минска.

Его заместитель Владимир Кискин получил 3 года колонии.

Оба взяты под стражу в зале суда.

Вячеслава Бурского и Владимира Кискина задержали в начале этого года. Их обвиняли в получении взяток в течение 10 лет в размере «не менее 22,2 тысячи рублей».

Взяткодателем указан гендиректор московской компании «Оптопром-ИТ» Алексей Фомин. Он предложил руководству «БелОМО» делать комплектующие для травматических пистолетов «Оса».

Свою вину белорусские топ-менеджеры признали полностью.

В ходе обыска в квартире и гараже Вячеслава Бурского силовики нашли 73 тысячи долларов. Он сказал, что откладывал средства с зарплаты. «Готовился к выходу на пенсию и менял деньги на доллары, чтобы была хоть какая-то денежная подушка безопасности», — говорил бывший директор «БелОМО».

Бурский попросил суд учесть его 48 лет работы в холдинге, награды из рук президента, возраст и состояние здоровья, а также раскаяние и не лишать свободы.

Ранее прокурор запросил 6 и 5 лет лишения свободы для Бурского и Кискина соответственно, но при этом просил учесть ряд смягчающих обстоятельств. Это совершение преступления престарелым лицом (Бурскому 73 года, Кискину — 72), помощь следствию в раскрытии других участников преступления и уплата государству незаконно полученного дохода.