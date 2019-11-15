На МКАД в районе пересечения с ул.Ташкентской легковушка снесла несколько пролетов разделительного ограждения. В ДТП пострадали четыре человека, один из которых от полученных травм позже скончался в больнице, проинформировала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Сообщение от оператора 103 о пострадавших в ДТП поступило в оперативно-дежурную службу УГАИ ГУВД Мингорисполкома 14 ноября в 22.15. Автомобиль «БМВ» двигался по внутреннему кольцу МКАД со стороны ул. Свислочской в направлении ул. Ташкентской. Напротив съезда с ул.Ташкентской водитель совершил наезд на разделительное ограждение, выехал на полосу встречного движения, где произошло опрокидывание.

Водитель (1993 года рождения) и трое пассажиров (двое 1996 и один 2003 годов рождения) были доставлены в учреждения здравоохранения, где позже один из молодых людей скончался. Состояние двух пассажиров сейчас оценивается как стабильное, водитель находится в реанимации.

По предварительной информации, причиной ДТП стало то, что водитель не справился с управлением.