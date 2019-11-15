14 ноября председатель ЦИК Лидия Ермошина заявила, что нет никаких «массовых загонов» студентов на участки для досрочного голосования. Председатель Центризбиркома утверждает, что белорусских студентов не загоняют на участки для голосования, а их «настоятельно просят» проголосовать досрочно.

«Все то, о чем сообщается, это не загон, а агитация — настоятельное приглашение прийти на участок. Загон — это тогда, когда существует принуждение, когда в отношении людей применяется угроза. Когда угрозы нет, это всего лишь агитация», — констатировала Лидия Ермошина.

Что касается случаев, когда студентам угрожают не дать место в общежитии, если те не проголосуют досрочно, с этим нужно разбираться отдельно, считает глава ЦИК.