Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

14 ноября председатель ЦИК Лидия Ермошина заявила, что нет никаких «массовых загонов» студентов на участки для досрочного голосования. Председатель Центризбиркома утверждает, что белорусских студентов не загоняют на участки для голосования, а их «настоятельно просят» проголосовать досрочно.

«Все то, о чем сообщается, это не загон, а агитация — настоятельное приглашение прийти на участок. Загон — это тогда, когда существует принуждение, когда в отношении людей применяется угроза. Когда угрозы нет, это всего лишь агитация», — констатировала Лидия Ермошина.

Что касается случаев, когда студентам угрожают не дать место в общежитии, если те не проголосуют досрочно, с этим нужно разбираться отдельно, считает глава ЦИК.

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