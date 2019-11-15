Президент 14 ноября подписал указ № 412 «О поддержке экспорта». Документ направлен на уменьшение издержек субъектов хозяйствования и тем самым создание дополнительных условий для увеличения объемов экспорта товаров и услуг. Об этом говорится в комментарии к документу на сайте president.gov.by.

Указом внедряются инструменты поддержки экспорта, широко применяемые государствами-членами Всемирной торговой организации, в том числе партнерами Беларуси по Евразийскому экономическому союзу.

В частности, предусматривается возможность компенсации за счет средств республиканского бюджета до 50 процентов расходов экспортеров по участию в международных специализированных выставках в иностранных государствах, что позволит наладить им прямые контакты с потенциальными потребителями и оценить конкурентов.

Аналогичная возможность компенсации расходов предусмотрена по проведению оценки соответствия продукции в иностранных государствах. Прохождение сертификации за рубежом, как правило, достаточно обременительно с финансовой и организационной точек зрения, особенно для малого и среднего бизнеса, доля которого постепенно возрастает в белорусском экспорте.

В тексте самого указа № 412, который размещен в пятницу 15 ноября на Национальном правовом портале, содержатся подробности.

Участие в выставках

Возмещение предоставляется не более одного раза в течение календарного года юрлицам, ИП, осуществляющим производство продукции (выполнение работ, оказание услуг) и участвующим в выставке.

Возмещение осуществляется в отношении выставок, включенных в перечни выставок, формируемые Управлением делами президента, республиканскими органами госуправления и другими госорганизациями, подчиненными правительству, облисполкомами и Мингорисполкомом.

Возмещению подлежит часть расходов по договорам аренды выставочных площадей и оборудования, оказания услуг по монтажу выставочных стендов и созданию временной выставочной инфраструктуры (конструкций), обязательства по которым юрлицами, ИП исполнены.

Возмещение предоставляется в следующих размерах:

— 50 процентов от суммы понесенных расходов, но не более 250 базовых величин – для одного юрлица, ИП, если иное не установлено далее;

— не более 1 000 базовых величин в отношении одной выставки и не более 10 000 базовых величин в течение календарного года в отношении всех выставок, включенных в перечни, – по каждому республиканскому (местному) уполномоченному органу.

В случае, если общая сумма возмещения в отношении одной выставки превышает ограничения, возмещение распределяется между юрлицами и ИП пропорционально понесенным ими расходам.

В случае, если юрлица и ИП понесли расходы в иностранной валюте, возмещение производится в белорусских рублях по официальному курсу, установленному Нацбанком.

Возмещение осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели законом о республиканском бюджете и решениями местных Советов депутатов об областных (г. Минска) бюджетах на соответствующий финансовый год.

Оценка соответствия

Возмещение предоставляется юрлицу, ИП не более двух раз в течение календарного года.

Возмещение осуществляется по решению Управления делами президента, республиканских органов госуправления и других госорганизаций, подчиненных правительству, облисполкомов и Мингорисполкома.

Возмещение предоставляется в следующих размерах:

— 50 процентов от суммы расходов, понесенных юрлицами, ИП на проведение оценки соответствия, но не более 500 базовых величин;

— не более 10 000 базовых величин в течение календарного года в порядке очередности подачи юрлицами, ИП заявлений о предоставлении возмещения – по каждому республиканскому (местному) уполномоченному органу.

В случае, если юрлица, ИП понесли расходы в иностранной валюте, возмещение производится в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля, установленному Нацбанком к соответствующей иностранной валюте.

Возмещение осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели законом о республиканском бюджете и решениями местных Советов депутатов об областных (г. Минска) бюджетах на соответствующий финансовый год.