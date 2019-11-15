Экономист: Наша пенсионная система − это убыточное предприятие

Какую альтернативу ФСЗН предлагают эксперты?

В Беларуси уже несколько лет наблюдается дефицит Фонда соцзащиты населения, из которого выплачиваются пенсии. В проекте бюджета на 2020 год предусмотрены субвенции в размере почти 2 миллиардов рублей, что на 31% больше, чем в 2019-м. Если ничего не менять в пенсионной системе, дыра в фонде будет увеличиваться с каждым годом. И уже через несколько лет потребует новое повышение пенсионного возраста.

Заместитель министра труда и соцзащиты Владимир Ковальков отмечает, что в 2000 году на одного человека старше трудоспособного возраста приходилось 2,7 человека трудоспособного возраста. К 2015 году соотношение стало 1:2,3. Без повышения пенсионного возраста к 2030 году оно упало бы до 1,8 трудоспособного на одного пенсионера.

Сейчас 27% жителей Беларуси перешагнули 65-летний возраст. И многие эксперты считают, что лучший способ решить проблемы будущего пенсий – дополнить солидарную систему накопительной или в корне изменить налоговую базу, из которой будет формироваться пенсионный фонд. Однако для этого предстоит решить несколько вопросов.

Откуда брать деньги на накопительную часть пенсий?

Доцент Варшавского университета, научный сотрудник Института экономики труда IZA Иоанна Тырович на «Кастрычніцкiм эканамічным форуме» привела опыт реформ Польши. Там переход на накопительную пенсионную систему сопровождался с трудностями из-за неточных расчетов, но без этих изменений система не справилась бы с обеспечением пожилых людей пенсиями.

− Без перемен уже в ближайшем будущем большинство выходящих на пенсию будут получать минимальный ее размер, − считает Иоанна Тырович.

Научный директор BEROC Катерина Борнукова подтверждает, что ключевым камнем преткновения ввода накопительной системы является вопрос: откуда на нее взять деньги.

Наиболее очевидное решение – разделить пенсионную нагрузку, которая сейчас составляет 29%, и перенаправлять ее часть на личные накопительные счета работников. Но в ФСЗН денег и так не хватает, если поступления сократить, он не справится с обеспечением доходами нынешних пенсионеров.

− Значит, при введении обязательного накопления, нужно будет вводить дополнительный тариф. Работодаетли встретят это предложеие негативно, − говорит Владимир Ковальков.

Директор Исследовательского центра ИПМ, академический директор KEF Александр Чубрик отмечает, что нынешняя налоговая база устарела. Он считает справедливым оставить распределительную систему, которая бы обеспечивала будущим пенсионерам хотя бы минимальный доход, но на значительную часть пенсии людям пора копить самостоятельно.

− В данном случае речь идет о фундаментально новом подходе к формированию налоговой базы для пенсионной системы, − отмечает он.

Сколько раз получится откладывать реформу, повышая пенсионный возраст?

− У финансистов есть такое понятие «финансировать убытки». Если у вас есть предприятие, которое прогорает, и каждый год, чтобы поддерживать его на плаву, приходится вкладывать деньги, то в какой-то момент следует признать, что оно не работает, и закрыть. Наша пенсионная система сейчас и есть такое убыточное предприятие, − говорит старший научный сотрудник BEROC Лев Львовский.

Он согласен, что пока непонятно, откуда взять деньги, чтобы зафиксировать эти убытки и выплатить деньги тем, кто уже не успеет накопить себе на пенсию. С другой стороны, приемлемой альтернативы нет. Убытков пенсионная система будет приносить все больше, и чтобы их компенсировать, придется либо повышать налоги, либо снова увеличивать пенсионный возраст.

– Раз в сколько-то лет увеличивать пенсионный возраст − это не устойчивое решение проблемы, − добавляет Лев Львовский.

По его оценке, финансовая система в Беларуси уже готова или в ближайшее время будет готова для поддержания существования пенсионных фондов.

− Нацбанк успешно провел реформы по стабилизации макроэкономической ситуации. У нас достаточно низкая стабильная инфляция. Это позволяет создавать пенсионные фонды с низкой рискованностью и стабильной доходностью, − отмечает старший научный сотрудник BEROC.

Позволят ли доходы откладывать на пенсию самостоятельно?

Александр Чубрик, презентуя социсследование на «Кастрычніцкiм эканамічнsм форуме», рассказал, что из 1536 опрошенных только один человек считает, что в Беларуси высокая пенсия. 18% сказали, что она средняя, а 72% назвали ее низкой.

И большинство из опрошенных уверены, что в ближайшее десятилетие пенсионеры будут жить еще хуже, и считает, что самый простой выход в этой ситуации – сберечь деньги к пенсии. Пятая часть старается что-то накопить к моменту достижения пенсионного возраста.

Директор Исследовательского центра ИПМ отмечает, что люди начинают задумываться в финансовом плане о том, что нужно сберегать деньги к пенсии, в возрасте 55-64 года. Сберегают чаще всего либо в банке, либо собирают «в чулок». Второй вариант более распространен.

− Мы видим вопрос доверия. Но ключевой барьер, из-за которого люди не сберегают к пенсии, − это отсутствие стабильного и высокого заработка, − говорит Александр Чубрик.

Ни государственные гарантии по пенсионным вкладам, ни возможность самостоятельно распорядиться пенсионным вкладом не играют такой высокой роли, как низкие доходы.