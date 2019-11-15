Белорусы похищали дорогие автомобили в России и продавали их в Беларуси

ГУБОПиК МВД совместно со Следственным комитетом задержали организованную группу белорусов, воровавших дорогостоящие авто в России, сообщили в МВД.

«Оперативники по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД во взаимодействии со следователями установили причастность 8 белорусов к свыше 40 хищениям иномарок на территории России. Возбуждены уголовные дела, фигуранты арестованы», — рассказали в министерстве.

По данным следствия, с 2014 по 2019 годы задержанные, из которых большинство – уроженцы Полоцка и Новополоцка, занимались кражами автомобилей в Москве и Санкт-Петербурге, после чего легализовывали их в Беларуси.

«В частности, подозреваемые помещали похищенный транспорт в гаражи-отстойники, видоизменяли идентификационные номера и изготавливали поддельные документы, по которым в последующем осуществлялась незаконная реализация», — отметили в МВД.

Во время обысков у подозреваемых изъято порядка 30 похищенных автомобилей «Хендай», «Нисан», «Ауди», «Тойота», «Ленд Ровер», «Киа», «Фольксваген» и другие.

У подозреваемых также были обнаружены устройства для несанкционированного проникновения в автомобили, оборудование для изменения маркировки идентификационных номеров, крупные суммы иностранной валюты.