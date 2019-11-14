В ТРЦ Galleria откроют Food Hall, гостей ждет бесплатный шведский стол

В ТРЦ Galleria Minsk 16 ноября в 10.00 пройдет официальное открытие Food Hall. Для всех гостей накроют шведский стол: каждое заведение выставит десятки порций фирменных блюд, которые можно будет попробовать бесплатно.

Food Hall разместился на шестом этаже ТРЦ в противоположной стороне от классического фуд-корта, пишет belmir.by. Пул операторов подобран под стать формату: места получили нетривиальные заведения, которые готовят на месте из свежих продуктов, чаще по авторским рецептам. Средний чек невысокий – в районе 10 рублей.

Праздничное открытие пройдет с огромным шведским столом. На нем будет около 100 порций популярных блюд – от бургеров до поке. Первые посетители смогут бесплатно попробовать любое из них.

Фуд-холл охватывает кухни разных стран мира. Так, в Bun B подают бургеры из фермерской говядины от американского шеф-повара. Бистро «Ливан Хаус» предлагает восточные блюда из халяльных продуктов, в том числе плов и шашлык. «Чито» силен в грузинской кухне, особенно в хачапури и хинкали. В Poke Bowl прививают моду на гавайское поке – блюдо из риса и рыбы.