Полностью обновленный состав правительства Молдавии утвердил парламент. Премьером стал Ион Кику. За это решение, как сообщает Sputnik Молдова, проголосовали 62 представителя социалистической и демократической партий.

Выдвинутый президентом Игорем Додоном глава кабмина включил в список министров несколько представителей администрации главы государства.

Вице-премьером и главой Минфина стал бывший руководитель налоговой инспекции Сергей Пушкуца.

На должность главы МИД предложен советник по внешней политике Аурел Чокой, ему же предстоит заниматься интеграцией с ЕС.

Руководителем Минобороны выдвинули председателя Совбеза Виктора Гайчука, а бышему главе ведомства Павлу Войку предложили руководство МВД.

Министром юстиции выдвинут советник спикера парламента Фадей Нагачевский.

Ранее молдавский лидер Игорь Додон предложил возглавить кабмин своему экономическому советнику Иону Кику, который прежде был министром финансов. Президент считает его «технократом» и «профессионалом», который сможет справиться с тяжелыми вызовами.

Ранее депутаты отправили в отставку премьер-министра Майю Санду и чиновников ее правительства.