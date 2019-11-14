Полицейские Испании и Литвы во вторник 12 ноября при поддержке Европола и Евроюста пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся торговлей людьми с целью сексуальной эксплуатации. Об этом говорится в сообщении Европола.

Во время операции были задержаны двое руководителей преступной сети в Испании и еще 13 предполагаемых членов группы в Литве. Произведено 50 обысков в обеих странах. Установлены 118 пострадавших из Беларуси, Украины и других стран.

Изъято большое количество наличности, наркотиков, поддельных документов, фальшивых денежных знаков, кредитных карт и SIM-карт, оружия и боеприпасов, масок, а также автомобиль с полицейскими маячками.

Криминальная группа действовала как в Испании, так и в Литве, и отличалась особенной жестокостью. Задержанные ранее уже были известны властям за грабеж, торговлю людьми и сексуальную эксплуатацию. Арестованные ждут суда, их имущество временно заморожено.