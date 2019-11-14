Председатель Евросовета, покидающий этот пост в декабре, вступил в полемику с Макроном, недавно выступившим за переосмысление отношений с РФ.

Председатель Европейского совета Дональд Туск считает Россию не «стратегическим партнером» Европы, а, напротив, — ее «стратегической проблемой». Соответствующее заявление он сделал, выступая перед студентами Европейского колледжа в бельгийском Брюгге. Выдержки из его речи приводит в среду, 13 ноября, британская газета The Guardian.

С наступлением декабря Туск покинет свой пост, поэтому сейчас он подводит своеобразные итоги своему пятилетнему пребыванию в этой должности. Поляка Туска во главе Евросовета сменит экс-премьер Бельгии Шарль Мишель.

«Мне приходилось публично напоминать окружающим почти каждую неделю, что Россия — не наш «стратегический партнер», а наша «стратегическая проблема», — отметил Туск. «Меня даже назвали «фанатиком одной идеи» за то, что я так сосредоточился на этом предмете. Но в конце концов подход оправдал себя», — считает он.

Пикировка Туска с Макроном

Дональд Туск подверг острой критике президента Франции Эммануэля Макрона, который недавно в интервью изданию The Economist предложил переосмыслить отношения с РФ.

«Когда я слышу слова Макрона, что «мы должны пересмотреть нашу позицию в отношении России, переосмыслить наши стратегические отношения», я могу только выражать надежду, что этого не произойдет за счет наших совместных мечт о независимой Европе», — подчеркнул Туск.

«В том же интервью для The Economist президент Макрон говорит, что разделяет взгляды (премьера Венгрии. — Ред.) Виктора Орбана на эту проблему, и надеется, что Орбан поможет убедить поляков изменить свою позицию в отношении России», — напомнил Туск. «Но не меня, Эммануэль», — добавил он.

«Суверенная Европа невозможна без стабильных Балкан»

Председатель Евросовета также выразил уверенность, что суверенный статус Европы невозможен без стабильных Балкан, интегрированных в Евросоюз.

Ранее Париж заблокировал планировавшееся начало переговоров о вступлении в ЕС Северной Македонии и Албании.

В своем выступлении Дональд Туск коснулся и проблемы «Брекзита», спрогнозировав, что Великобритания перейдет в категорию игроков «второго порядка» — после Китая, США и ЕС — как только будет реализован сценарий выхода Лондона из Евросоюза.

Ранее страны ЕС по рекомендации Туска согласились отсрочить «Брекзит» до конца января.