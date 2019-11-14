19-летний студент устроил стрельбу в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, один человек погиб, стрелок покончил с собой. Три человека ранены, у всех пострадавших множественные огнестрельные ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на областной минздрав. Убитому было 19 лет. Троим пострадавшим — 17, 19 и 20 лет.

Двое молодых людей доставлены в областную детскую клиническую больницу: один — в тяжелом состоянии, у второго — состояние средней тяжести. Третий раненый находится в Благовещенской городской больнице. Всех троих оперируют.

По данным, которые приводит BFM.Ru, нападавший — студент четвертого курса Даниил Засорин. Его выгнали из аудитории за опоздание. Тогда он вернулся уже с оружием и сказал преподавателю убираться. Учительница побежала на пост охраны.

Студент аграрного колледжа, находящегося по соседству со строительным, рассказал, что выстрелы начались еще на улице. Утром к наряду ДПС ГИБДД, который патрулировал улицы Шевченко и Красноармейскую, подбежал молодой человек и сообщил, что неизвестный устроил стрельбу в колледже поблизости, передает РИА «Новости».

Прибыв на место, полицейские увидели на втором этаже молодого человека с ружьем. Он несколько раз выстрелил в сторону правоохранителей, полицейские открыли ответный огонь. Стрелка заблокировали в одной из аудиторий, а в это время полицейские обеспечили выход студентов и преподавателей колледжа.

«На месте происшествия обнаружены тела двух молодых людей, в том числе осуществлявшего стрельбу», — сообщили в пресс-службе УМВД по Амурской области. Никто из полицейских не пострадал.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений), сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Следователям предстоит выяснить, почему охрана не остановила вооруженного студента. «Парень пришел с помповым дробовиком типа «Сайги», пронес мимо охранника, потом пошел в туалет и там заряжал его» — рассказал один из студентов телеканалу «360». В туалет зашел молодой человек, и стрелок спросил у него, хочет ли тот жить, предложив выпрыгнуть из окна. Тот выпрыгнул и сломал себе обе руки.

Затем Засорин пошел в аудиторию, выгнал оттуда преподавательницу и открыл стрельбу. По словам одного из учащихся, все одногруппники Засорина, кроме одного, сразу спрятались. Стрелок спросил, почему тот не прячется. Молодой человек якобы ответил, что ему все равно. Тогда вооруженный студент выстрелил в него.

По предварительным данным полиции, причиной стрельбы мог стать конфликт между сверстниками. Студент соседнего аграрного колледжа рассказал РИА «Новости», что Засорин подвергался издевательствам. «В группе его гнобили… Перестрелку он начал на улице», — заявил собеседник агентства, имеющий общих знакомых со стрелявшим.

«Слава богу, я отчислился. Он бы меня точно убил, потому что мы его ***[сильно обижали] вообще», — приводит издание «Подъём» признание одного из студентов. По его словам, за день или за два до трагедии Засорина «то ли избили, то ли что». Учащиеся колледжа вспоминают, что Засорин был спокойным и тихим, сидел на первой парте и «никогда не высовывался».

По данным СМИ, погибший — Алексей Голубничий, он собирался буквально на днях сделать предложение своей девушке. Однако его близкий друг Кирилл, тоже студент этого колледжа, сообщил РИА «Новости», что Голубничий жив, ему делают операцию. «Также СМИ неверно написали, что он собирался сделать на днях предложение своей девушке. Они просто встречались», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что у него не было возможности увидеть товарища после ЧП, но студенты, которые были в аудитории, рассказали, как все произошло. «Когда стрелявший забежал в аудиторию, все попрятались, а Леша — нет, сказал, что он его не боится. Я сам со стрелявшим не общался, и Алексей не общался, знаю, что у него был один друг», — сказал молодой человек, отметив, что не слышал о конфликтах Засорина с другими учащимися. Другой друг Голубничего рассказал, что конфликта у Алексея и нападавшего не было.

Mash озвучил другую версию причин нападения, помимо издевательств сокурсников — месть за девушку, над которой якобы надругались прямо в колледже. Узнав о случившемся, Засорин «пришел в ярость, попал в аудиторию и стал целиться в тех, кого считал причастным к произошедшему», пишет канал.

По данным СК, охотничье оружие, с которым Засорин пришел в колледж, было зарегистрировано. Как сообщает Baza, студент несколько месяцев назад получил разрешение на ношение оружия, а в августе купил и само ружье — Иж-81 12-го калибра. Родным он сказал, что увлекся охотой, но в лес выезжал лишь раз, чтобы пострелять по банкам. По данным Telegram-канала, студент жил в благополучной семье с отчимом, матерью и младшим братом.

Родители рассказали, что на ружье юноша накопил сам и хранил его по всем правилам в сейфе, который стоял в их спальне. Вечером Даниил был спокоен, а утром, когда его разбудила мать, сказал, что ему ко второй паре.

Мэрия собирает экстренную комиссию по ЧС по мерам обеспечения безопасности на территории образовательных учреждений. На место выехали руководители города. Губернатор Амурской области Василий Орлов уточнил, что стрелок был один. Он выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавших и заверил, что власти окажут помощь родным жертв стрельбы.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин направил в Благовещенск криминалистов Центрального аппарата СК для расследования стрельбы. Глава ведомства дал указание проверить организацию системы охраны в колледже и дать оценку действиям всех должностных лиц в учебном заведении.

В учебном заведении была охрана и тревожная кнопка. Все системы тестировали в начале года, жалоб от преподавателей и студентов не было, утверждают в региональном минобразования. При этом очевидцы говорят, что охранник не заметил юношу с ружьем и растерялся, когда узнал, что тот пронес в здание оружие.