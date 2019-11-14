Следственный комитет предъявил обвинения двум жителям Гродно в незаконном лишении свободы. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Двух 30-летних мужчин обвиняют в том, что они привязали скотчем к дереву 60-летнего мужчину. Сделали они это с тем, чтобы добиться от него имущественных уступок в пользу его бывшей супруги, а именно – они хотели, чтобы мужчина съехал с дачи, в которую он перебрался после знакомства его экс-супруги с обвиняемыми. К слову, с 56-летней женщиной мужчина развёлся еще в прошлом десятилетии. Рассталась пара в довольно дурных отношениях, поэтому обвиняемые предполагали, что, сумев выбить из мужчины желаемое, они смогут рассчитывать на награду со стороны его бывшей жены.

Официально подозреваемые не были трудоустроены, имели несколько судимостей. Кроме того, известно, что ранее между одним из них и потерпевшим уже имел место конфликт: за две недели до инцидента 30-летний мужчина ударил пенсионера.

Теперь обоим мужчинам предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 183 Уголовного кодекса (незаконное лишение свободы). В пособничестве к совершению данного преступления (ст. 16 и ч. 1 ст. 183 УК) подозревается и бывшая супруга мужчины. В данный момент обвиняемые заключены под стражу. Расследование продолжается.