Дзержинским районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о похищении человека и иных корыстных преступлениях.

Обвиняемыми по уголовному делу признаны жители Дзержинского района: ранее судимый 27-летний слесарь, работающий разнорабочим 17-летний юноша и 20-летняя девушка, сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Все втроем апрельской ночью на автомобиле приехали к дому 29-летнего знакомого. Девушка осталось ждать в машине, а находившийся в состоянии алкогольного опьянения старший обвиняемый и несовершеннолетний проникли в дом. Разбудив хозяина, выманили его на улицу и стали требовать 150 долларов США, которые якобы последний должен был ранее передать 27-летнему мужчине.

С целью вымогательства денежных средств они наносили потерпевшему удары. Потом, с угрозой применения силы, поместили его в багажник автомобиля и отвезли в лес. Там принудили лопатой выкопать себе яму, заставили лечь в нее и стали засыпать песком. Получив при таких обстоятельствах от потерпевшего согласие на передачу денежных средств уже в сумме 600 долларов США, отвезли его обратно домой в багажнике. Впоследствии мужчина обратился с заявлением в правоохранительные органы.

В ходе расследования обвиняемых изобличили также в совершении ряда краж на территории Дзержинского района, рассказали в Следственном комитете. Старший из обвиняемых ранее был судим.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.