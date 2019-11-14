Чиновники планируют больше концентрироваться на динамике достижений учащихся и оценке, способны ли они применять знания на практике.

Обновленные нормы оценивания знаний школьников проходит апробацию в учреждениях среднего образования, сообщила в четверг на конференции ЕАОКО в Минске директор Национального института образования Беларуси Валентина Гинчук, передает Sputnik.

Нормы оценивания школьников последний раз утверждались в Беларуси в мае 2009 года, спустя год в них вносились некоторые коррективы, однако заметного обновления тогда не произошло.

«В 2015 году, когда мы обновили учебные программы по всем учебным предметам с 1 по 11 класс, и в этих новых учебных программах основной акцент был сделан на формировании готовности и способности учащегося не столько воспроизводить, сколько применять усвоенные навыки (…) мы приняли решение о том, что необходимо обновить и действующие нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся», — сообщила Гинчук.

По словам директора НИО, обновленные нормы в настоящее время проходят экспериментальную апробацию в учреждениях общего среднего образования.

«Они (нормы оценки — Sputnik) базируются на тех ожидаемых результатах к освоению содержания образования, которые прописаны в образ стандартах, и на тех требованиях к результатам учебной деятельности, которые обозначены в учебных программах по учебным предметам», — отметила Гинчук.

Подробнее о возможных изменениях нормы оценки Гинчук не рассказала, однако речь идет скорее о новых критериях выставления разных баллов, а не о заметном изменении самой системы в целом.