На полигоне «Тростенецкий» под Минском обнаружили радиоактивный мусор

14 ноября в МЧС поступило сообщение от одного из инженеров мусорного полигона «Тростенецкий», расположенного под Минском. В сообщении говорилось о превышении радиационного фона в одном из мусоровозов. Об этом сообщает МЧС.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС провели замеры радиационного фона, по итогам которых выяснилось, что на расстоянии 10 см от корпуса мусоровоза фон составляет порядка 0,4 мкЗв/ч. Спасатели решили найти источник радиации, для чего мусоровоз был выгружен.

В результате ими был обнаружен чёрный пакет: радиационный фон от него составил 20 мкЗв/ч. А чуть позже были обнаружены ещё три пакета: от них фон составлял уже 0,3 мкЗв/ч. В пакетах обнаружили йод-131, радиоактивный медпрепарат, период полураспада которого составляет восемь дней.

Пакеты теперь будут утилизированы вместе с их содержимым. Угрозы человеческой жизни и здоровью они уже не представляют.

Фото: МЧС