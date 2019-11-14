Компания Motorola представила населению телефон в форме раскладушки.

Это смартфон с гибким экраном, который занимает практически всю поверхность.

Диагональ составляет 6,2 дюйма. Это OLED-панель из пластика с разрешением 2142×876 точек.

Объем оперативной памяти модели составляет 6 ГБ, а встроенной — 128 ГБ. Емкость аккумулятора составляет 2510 мАч. Есть 16-пиксельная основная камера и пятипиксельная фронтальная.

Новинка станет доступна для покупки в январе следующего года. Стоимость составит 1,5 тысячи долларов.