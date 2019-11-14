Девушку с пачкой бюллетеней в руках заметил наблюдатель Юрий Ващенчук. Когда он остановил ее, она уже вышла из кабинки для голосования и шла к ящику, чтобы вбросить бюллетени. От его вопросов девушка растерялась. Она посмотрела в сторону членов избирательной комиссии, которые посоветовали ей уйти. Что она и сделала.

Девушку зовут Анастасия Куличкова, она работает педагогом-психологом в детском саду, который находится в 50 метрах от избирательного участка, где произошло нарушение.

Издание Брест-Сити попыталось связаться с героиней скандального видео через социальные сети. Полноценной беседы, к сожалению, не получилось.

Я пришла проголосовать досрочно. Это мое право. И совсем не ожидала, что кто-то будет разговаривать со мной таким тоном. У меня был в руках втрое сложенный бюллетень. Это не запрещено. И я не должна ничего объяснять. Я до сих пор не могу прийти в себя. Я действительно испугалась, потому и ушла. Неприятно очень, что меня обвиняют в том, чего я не делала», — прокомментировала случившееся Анастасия Куличкова местному порталу.