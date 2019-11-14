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Бывший тайский боксер Ашот Болян был обнаружен мертвым возле собственного автомобиля в Москве. Об этом сообщает «МК».

40-летнего Боляна убили в среду, 13 ноября. Бывшего спортсмена застрелили около жилого дома на Нахимовском проспекте. Тело мужчины лежало рядом с автомобилем Infiniti. Его обнаружил местный житель, который парковал свою машину. Он заметил тело Боляна в свете фар.

Болян известен участием в любительских и профессиональных турнирах по тайскому боксу. Он трижды становился чемпионом мира среди любителей по версии WPKA. Кроме того, выигрывал Кубок Азии по тайскому боксу по версии IPMTF.

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