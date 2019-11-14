13 ноября 2019 года, в 15:39 в центр оперативного управления Брестского областного управления МЧС РБ поступило сообщение о ДТП на улице генерала Попова в Бресте.

Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, выяснилось, что в манипулятор «КамАЗа» зацепил балку эстакады, проложенной над проезжей частью. И та упала на кабину грузового автомобиля. в результате внутри оказались заблокированы 2 человека.

Работниками МЧС в 16:30 из автомобиля при помощи специнструмента и с использованием автокрана и фронтального погрузчика были деблокированы двое мужчин, водитель и пассажир. С травмами различной степени тяжести они были госпитализированы в больницу.