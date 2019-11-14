Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня с докладом председателя Госпогранкомитета Анатолия Лаппо и госсекретаря Совета безопасности Станислава Зася о взаимодействии Беларуси и России в пограничных вопросах, передает БЕЛТА.

В 1995 году Беларусь и Россия подписали договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства. Он автоматически продлялся каждые пять лет, и в ноябре вновь истекает срок действия этого документа. Необходимость продления договора и послужила причиной проанализировать взаимодействие пограничных ведомств Беларуси и России. Ранее Александр Лукашенко поручал проработать эту тему с российскими партнерами.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь на 100% выполняет свои обязательства. Это, по его словам, касается в первую очередь борьбы с незаконным оборотом наркотиков и оружия, нелегальной миграцией и поиска похищенных автомобилей.

«Пограничное ведомство Беларуси просто в разы эффективнее работает на совместных границах, — заявил президент. — Мы на первых метрах нашего общего отечества надежно защищаем как свои интересы, так и нашего главного союзника — Российской Федерации. Вроде бы проблем нет, но в то же время, по информации других ведомств, они есть».

Глава государства напомнил, что не все граждане третьих стран беспрепятственно проезжают белорусско-российскую границу. «То есть, если иностранный гражданин (австриец, немец, поляк) въехал через границу под Брестом, то его могут под Смоленском не пропустить даже с российской визой. Его возвращают назад: давай въезжай через латвийско-российскую границу или же через (странно!) украинско-российскую. Это что такое? Вроде бы все хорошо, но это вопрос», — сказал он.

Президент выразил недоумение, почему так происходит, тем более россияне признают, что белорусы охраняют границу лучше, чем они. «Общее пространство Беларуси и России. Нет, говорят: «Возвращайся обратно и заезжай через Латвию». Что это за абсурд? И этот вопрос с россиянами надо решать», — подчеркнул Александр Лукашенко.