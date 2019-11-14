Белорусам выдают шенгенские визы нового образца

Белорусам начали выдавать шенгенские визы нового образца. В ЕС изменили дизайн в целях безопасности. Фото опубликованы на TUT.by, сообщает агентство «Минск-Новости».

Ранее Совет ЕС отмечал, что визовую наклейку, вид которой не меняли более 20 лет, часто подделывают, а правоохранительные органы фиксируют серьезные случаи мошенничества. Поэтому в июне 2017 года было принято постановление об изменении внешнего вида разрешительного документа и обновлении его для защиты от подделок.

Сообщается, что визы нового образца получают белорусские граждане в Посольстве Германии. В представительствах других стран в Беларуси выдают визы старого дизайна. Хоть визовые наклейки внешне и отличаются друг от друга, действуют они одинаково.