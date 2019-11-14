Беларусь открывает консульство в Лихтенштейне, его возглавит член княжеского дома

Беларусь открывает почетное консульство в Княжестве Лихтенштейн во главе с внуком князя Альбрехта фон Лихтенштейна бароном Тимоти фон Ландскроном. Такая информация размещена на официальной странице посольства Беларуси в Швейцарии, сообщает БЕЛТА.

Экзекватура от имени главы правительства и наследного принца Лихтенштейна была вручена барону Тимоти фон Ландскрону 12 ноября в Вадуце. Ранее приказ о его назначении подписал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Барон Тимоти фон Ландскрон — первый член правящей монаршей семьи, который будет представлять интересы Беларуси за рубежом.

Торжественная церемония открытия почетного консульства в Шане запланирована на январь 2020 года.

«Открытие почетного консульства в Шане является историческим событием для отношений Беларуси и Лихтенштейна, оно будет способствовать развитию сотрудничества в различных областях. Для граждан Беларуси почетное консульство в Шане — это дополнительный адрес, по которому они смогут получить первую помощь и поддержку за рубежом», — отметили в посольстве.-0-

Фото посольства Беларуси в Швейцарии