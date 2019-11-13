В Минске задержан инструктор спортивного центра, который организовал канал поставки наркотиков из России. По оперативной информации, дурман мужчина приобрел в Санкт-Петербурге, а после привез в белорусскую столицу. При себе у него было обнаружено около одного грамма наркотика. Экспертиза уже подтвердила, что изъятое вещество является гашишем.

Также оперативники задержали уже 2 покупателей наркотиков. Материалы проверки переданы в Следственный комитет для дачи правовой оценки действиям задержанных.