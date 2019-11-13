В Лодзинском воеводстве в большом ангаре для фруктов нашли тела двух украинцев — одному из них 28, второму 46 лет. Мужчины легально работали в Польше и жили в населенном пункте Садковице.

Информации о том, как мужчины попали в морозильную камеру, пока что нет, районная прокуратура города Рава Мазовецкая проводит расследование. Но известно, что нахождение в таком ангаре всегда смертельно из-за того, что среда бескислородна.

Правоохранители уже допросили свидетелей и сообщили об инциденте в украинское посольство. По информации польских СМИ, сегодня, 13 ноября, должно состояться вскрытие тел, а завтра, в четверг, тела должны отправить в Украину. Погибшие украинцы были родственниками.