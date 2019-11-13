В первый день досрочного голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва явка избирателей составила 4,69%. Такие данные размещены на сайте ЦИК, сообщает БЕЛТА.

По данным Центризбиркома, в Брестской области проголосовало 3,89% избирателей от общего числа, включенных в списки. В Витебской области явка составила 5,52%, в Гомельской — 4,82%, в Гродненской — 3,68%.

В Минской области на избирательные участки в первый день досрочного голосования пришли 4,87% избирателей, в Могилевской — 4,63%, в Минске — 5,14%.

Всего в списки избирателей включено почти 6,9 млн человек.

Досрочное голосование на выборах стартовало 12 ноября и продлится по 16 ноября включительно.