В столице начинается освоение микрорайона Чижовка-6а, сообщил «Минск-Новости» заместитель директора ГПО «Минскстрой» Василий Косовец.

— Генподрядчик ОАО «МАПИД» с 1 ноября вышел на площадку и готовится к возведению двух первых домов — 19-этажного одноподъездного столбика на 132 квартиры и пятисекционной 9-этажки на 193 квартиры, — уточнил В. Косовец.

Микрорайон Чижовка-6а расположится между улицами Уборевича и Корзюки, прямо за гипермаркетом. Рядом с ним, ближе к существующей многоквартирной застройке, вырастет и микрорайон Чижовка-6.

Известно, что прежде на ул. Корзюки находились усадебные дома, жители которых были отселены, а территория освобождена под новое строительство.

Всего в Чижовке-6а появится 8 домов двух серий ОАО «МАПИД»: в основном это будут 9-этажки, а также 2 столбика-высотки. В этом микрорайоне в общей сложности будет 928 квартир. Застройку дополнит детский сад на 190 мест.

В соседнем микрорайоне Чижовка-6 построят 5 домов: один столбик и четыре 9-этажки. Всего будет 560 квартир.

Жилье в двух микрорайонах предназначается для нуждающихся граждан. Квартиры будут сдаваться без отделки либо с ней, если дольщики выберут такой вариант.

Для хранения автотранспорта жителей предусмотрены 4 многоуровневых паркинга примерно на 250 мест каждый. Они разместятся ближе к гипермаркету.

— Гаражи предполагается строить с долевым участием граждан, — пояснил В. Косовец. — Пытаемся сделать машино-места максимально бюджетные с доступной ценой. Пока объекты проектируются.

По территории пройдут две новые улицы: Проектируемая № 1 и Проектируемая № 2. Последняя — от торгового центра к Чижовскому водохранилищу, она уже активно строится. Дорога будет с бетонным покрытием. Документация на ул. Проектируемая № 1 сейчас корректируется, после чего работы продолжатся.

Застройка Чижовки-6 и Чижовки-6а завершится в конце 2021-года. Детский сад предполагается возвести в 2023-м.