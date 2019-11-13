В Лунинце вчера, 12 ноября 2019 года, мужчина перестал быть многодетным отцом после теста ДНК. Ранее он помогал семье финансово, но последние 2 года перестал делать это. Мужчина вину не признавал и потребовал тест ДНК, так как не верит, что все дети его.

Жительница Лунинца до этого обратилась к судебным исполнителям и сообщила, что ее экс-супруг уклоняется от уплаты алиментов с 2017 года. У них 3 детей — мальчик и дочки-близняшки.

В итоге, экспертиза подтвердила отцовство мужчины над 14-летним мальчиком, но 2 11-летние девочки-близняшки оказались не его дочерьми. Сейчас правоохранители начали расследование по результатам проведенной экспертизы.