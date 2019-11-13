В Кличевском районе следователи устанавливают обстоятельства убийства. Как сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович, ссора между 37-летним жителем деревни Усохи и его 46-летней супругой возникла на почве ревности днем 10 ноября в ходе распития спиртного.

— В ходе конфликта подозреваемый нанес женщине ножевое ранение, от которого она скончалась на месте происшествия. Мужчина завернул тело погибшей в ковер, спрятал в подвале дома и продолжил употреблять спиртные напитки. Вечером он позвонил в милицию и признался в содеянном, — рассказала Анастасия Лавринович.

Подозреваемый задержан и дает признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается.