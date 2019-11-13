Дорожные карты с РФ будут подписаны, только если интересы Беларуси будут учтены, заявил сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас, передает БЕЛТА.

«Мы подпишем дорожные карты только в том случае, если интересы Беларуси будут учтены», — пояснил Сергей Румас.

Премьер-министр Беларуси констатирует, что в белорусско-российских переговорах по интеграции остаются несогласованными ключевые вопросы по нефти и газу.

«По ряду карт (дорожные карты к программе интеграции – ИФ) есть неурегулированные позиции, в том числе и по нефти, газу, энергетике. Но там нет нерешаемых вопросов», — сказал журналистам в среду Румас.